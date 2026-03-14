Polizia in 7 giorni oltre 1.500 persone e quasi 500 auto controllate | due arresti

Nell’arco di sette giorni, la Polizia di Stato ha identificato oltre 1.500 persone, tra cui più di 530 straniere, e controllato circa 480 veicoli e sei esercizi commerciali nell’ambito dell’operazione “O.P.S. – Operazioni Parma Sicura”. Durante questa attività sono stati effettuati due arresti, mentre il supporto del Reparto ha contribuito ai controlli. I dati riguardano il periodo dal 6 al 13 marzo 2026.

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’operazione denominata “O.P.S. - Operazioni Parma Sicura”, nel periodo compreso tra il 6 ed il 13 marzo 2026, ha identificato 1500 persone, di cui oltre 530 di nazionalità straniera, controllato 480 veicoli e 6 esercizi commerciali, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e dell’ausilio della Polizia Locale. Nel corso dei controlli sono stati tratti in arresto due soggetti, rispettivamente per stupefacenti e per ripristino della carcerazione e deferite in stato di libertà altre 17 persone, per reati prevalentemente perpetrati contro il patrimonio. In particolare, in data 6 marzo,... 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Maxi blitz a Termini, la Polizia identifica oltre 500 persone. 4 arresti e 6 denunce(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 Operazione straordinaria della Polizia di Stato messa in campo dalle prime ore del pomeriggio odierno nell'area... Maxi blitz a Termini, la Polizia identifica oltre 500 persone. 4 arresti e 6 denunce – Il video(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 Operazione straordinaria della Polizia di Stato messa in campo dalle prime ore del pomeriggio odierno nell’area... Tutti gli aggiornamenti su Polizia in 7 giorni oltre 1 500 persone... Temi più discussi: Opera, Evento abusivo per la Festa della donna: interviene la polizia locale; La Polizia di Stato chiude per 7 giorni un locale di Vicenza; Polizia penitenziaria, l’Uspev del Casellario giudiziario; Centro scommesse ritrovo di pregiudicati a Catania, sospesa la licenza per sette giorni. Carcere di Melfi, detenuto aggredisce agente di polizia penitenziaria: 7 giorni di prognosi per il poliziottoUn’altra aggressione da parte di un detenuto è avvenuta nella serata di ieri 17 febbraio nella Casa Circondariale di Melfi: sette giorni di prognosi per un assistente capo di polizia penitenziaria. A ... lagazzettadelmezzogiorno.it Due sparatorie in 7 giorni. Il pusher ucciso dal poliziottoÈ la sera di una settimana fa, lunedì 26 gennaio. Gli investigatori del commissariato Mecenate sono sono in via Impastato, tra Rogoredo e San Donato, stanno controllando una persona durante una delle ... quotidiano.net Il cartello è ben visibile, sulla vetrata dell’ufficio con del nastro adesivo sul quale spicca la scritta "Polizia di Stato": locale sottoposto a sequestro penale su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’aveva preso in affitto qualche settimana fa Loriano Bedin, il 67en - facebook.com facebook La donna si è presentata spontaneamente a una volante della Polizia a Firenze. Era arrivata in Puglia dalla Romania circa tre mesi fa x.com