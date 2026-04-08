in utero quando esce e dove vedere hbo max la serie con castellitto

Otto episodi ambientati in una clinica della fertilità dal 8 maggio in esclusiva streaming. “IN UTERO” racconta le storie di Ruggero (Sergio Castellitto), ginecologo fondatore della clinica di fecondazione assistita “Creatividad”, e di Angelo (Alessio Fiorenza), giovane uomo trans, talentuoso biologo. Accanto a loro Teresa (Maria Pia Calzone), amministratrice brillante e fondatrice insieme al marito della clinica, e Dora (Thony), la nuova patient assistant. Ogni giorno si confrontano con le complesse vicende umane che i pazienti portano con sé insieme alla loro storia clinica. Persone di differente orientamento sessuale e romantico, in coppia o single, che attraverso il proprio desiderio di genitorialità portano punti di vista inediti e conflitti profondi mai esplorati. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Heated Rivalry, quando esce in Italia e dove vedere la serie tv del momentoIn Italia non è ancora uscita eppure all’estero è già diventata la serie tv del momento.