I Cesaroni 7 | quando esce cast completo e perché Max Tortora non ci sarà

Dopo più di dieci anni, la serie televisiva I Cesaroni torna in onda su Canale 5 con il titolo “I Cesaroni – Il Ritorno”. La nuova stagione prevede un cast rinnovato e alcune assenze note, tra cui quella di Max Tortora. La messa in onda è prevista per la prossima stagione televisiva, anche se ancora non sono stati annunciati dettagli specifici sulla data di uscita.

Il ritorno de I Cesaroni è finalmente realtà. Dopo oltre dieci anni, la famiglia più amata della TV torna su Canale 5 con “I Cesaroni – Il Ritorno”, tra nostalgia, nuovi personaggi e qualche assenza importante. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione, dalle date al cast fino al caso Max Tortora. Quando tornano I Cesaroni 7?. La nuova stagione andrà in onda ad aprile 2026 in prima serata su Canale 5. A distanza di dieci anni, la serie riparte raccontando cosa è successo ai protagonisti, tra vite cambiate, figli cresciuti e nuove sfide da affrontare. Chi ci sarà nel cast dei Cesaroni 7?. Il cuore della serie resta Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, ancora al centro della famiglia e delle dinamiche della storica bottiglieria alla Garbatella. 🔗 Leggi su Funweek.it

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