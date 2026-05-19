Spaventapasseri in festa ad Alfonsine 41esima edizione per la sagra paesana

Ad Alfonsine si tiene la 41esima edizione della Sagra delle Alfonsine, conosciuta anche come Festa degli Spaventapasseri, dal giovedì 28 al domenica 31 maggio. L’evento si svolge in vari luoghi del paese e comprende esposizioni, iniziative e spettacoli dedicati alla tradizione locale. La manifestazione, che si ripete ogni anno, richiama residenti e visitatori, offrendo un'occasione per scoprire le attività e le attrazioni della comunità. La festa si inserisce nel calendario annuale di appuntamenti culturali e ricreativi del territorio.

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Da giovedì 28 a domenica 31 maggio torna la tradizionale Sagra delle Alfonsine, nota anche come Festa degli Spaventapasseri, alla 41esima edizione. La festa che ogni anno saluta la bella stagione anima la città e coinvolge cittadini, visitatori e realtà del territorio in un allegro clima di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festa paesana a San Polo: in arrivo l'edizione 2026Dal 1983 a San Polo, frazione situata alle porte di Arezzo, nel parco del Petriolo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio si svolge la Festa... AlfoTuningShow, ad Alfonsine c’è la festa del mondo dei motoriTra auto e moto è annunciata la presenza di oltre 200 veicoli: dalle sportive alle vetture d’epoca, fino a progetti speciali e personalizzazioni... Più belli che mai gli Spaventapasseri a Castellar nella prima domenica di festa dlvr.it/TSNDsl x.com Più belli che mai gli Spaventapasseri a Castellar nella prima domenica di festaÈ stata una prima bellissima domenica quella trascorsa ieri dai tantissimi accorsi ad ammirare gli Spavantapasseri 2026 a Castellar. Più delle parole, una bella carrellata di foto che raccontano ... torinoggi.it Sagra delle 'Alfonsine': la festa degli spaventapasseriLa 41esima edizione si svolgerà da giovedì 28 a domenica 31 maggio: camminate, musica, arte e gastronomia ... msn.com