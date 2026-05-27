Una rissa sui binari della stazione Certosa a Milano ha portato alla morte di un ragazzo di 22 anni. Secondo le testimonianze, i dieci aggressori hanno fuggito a bordo di un treno in corsa, rendendo difficile l’identificazione immediata. Le autorità stanno cercando di capire come siano riusciti a salire e scendere dal convoglio senza essere fermati. Restano da chiarire le identità dei membri del gruppo coinvolto e le modalità dell’aggressione.

? Domande chiave Come hanno fatto i dieci aggressori a fuggire sul treno in corsa?. Chi sono i membri del gruppo che hanno accerchiato il ragazzo?. Quali dettagli rivelano le telecamere della stazione sulla fuga dei sospetti?. Perché la sicurezza ferroviaria non ha impedito l'attacco tra i binari?.? In Breve Almeno dieci aggressori hanno ferito il giovane e il fratello in via Mambretti.. Il fratello della vittima è stato ricoverato all'ospedale Sacco con ferite lievi.. I sospettati sono fuggiti a bordo di un treno in partenza dalla stazione.. Le indagini analizzano i filmati delle telecamere per identificare i dieci responsabili.. Gianluca... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, rissa sui binari della Certosa: 22enne muore, i sospetti fuggono

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Milano, rissa sui binari della stazione Certosa: ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate

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