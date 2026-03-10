Firenze si tinge di Corea | Gong Yoo e Yeon Sang-ho star della 24ª edizione del Florence Korean Film Festival

Questa mattina, presso il Cinema La Compagnia a Firenze, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 24ª edizione del Florence Korean Film Festival. Alla manifestazione partecipano l’attore Gong Yoo e il regista Yeon Sang-ho, che sono stati annunciati come ospiti principali. La rassegna si svolgerà nei prossimi giorni e presenterà vari film coreani.

Questa mattina, presso il Cinema La Compagnia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della ventiquattresima edizione del FKFF (Florence Korean Film Festival). In programma dal 19 al 28 marzo, il festival proporrà ben 70 pellicole e numerose attività collaterali. L’attesa per la Hallyu (l’ondata culturale coreana) è alle stelle: basti pensare che la masterclass dedicata a Gong Yoo è andata sold out in meno di cinque minuti. Oltre agli incontri, il festival presenterà diverse novità provenienti dal Festival di Busan in anteprima europea. Ad aprire le danze sarà People and Meat del regista Yang Jong-hyun, una commedia che segue tre anziani che girano per ristoranti BBQ scappando senza pagare il conto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Firenze si tinge di Corea: Gong Yoo e Yeon Sang-ho star della 24ª edizione del Florence Korean Film Festival Articoli correlati Leggi anche: L'attore Gong Yoo è l'ospite speciale della 24esima edizione del Florence Korea Film Fest Leggi anche: Florence Short Film Festival: fiction, animazione e documentari per l'undicesima edizione Una raccolta di contenuti su Firenze si tinge di Corea Gong Yoo e... Florence Korea Film Fest 2026, da Gong Yoo a Yeon Sang-hoLa Corea del Sud oggi raccontata dagli occhi delle star internazionali, a Firenze dal 19 al 28 marzo e su MYmovies ONE. mymovies.it L'attore Gong Yoo ospite speciale del Florence Korea Film FestGong Yoo, uno degli attori più versatili del cinema sudcoreano contemporaneo, è l'ospite speciale della 24ma edizione del Florence Korea Film Fest, in programma dal 19 al 28 marzo al Cinema La ... ansa.it