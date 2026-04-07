Anche a scuola si festeggia la Giornata nazionale del mare | in mensa arriva il ' Menù dell' Adriatico'

Il 10 aprile a Ravenna si celebra la Giornata nazionale del mare e della cultura marinara, con iniziative che dureranno tutto il fine settimana. Tra gli eventi previsti ci sono appuntamenti gastronomici, incontri culturali, musica e l’esposizione di aquiloni organizzata da “Artevento”. Anche le scuole partecipano alla manifestazione, con la mensa scolastica che propone il 'Menù dell'Adriatico'. La città si prepara a vivere questa ricorrenza dedicata al mare.

Il menù speciale sarà proposto a rotazione in tutte le mense scolastiche in due giornate diverse: venerdì 10 aprile e venerdì 17 aprile L’iniziativa, in collaborazione con Camst Group nasce dalla volontà di promuovere tra le giovani generazioni una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela del mare e delle sue risorse, attraverso scelte quotidiane responsabili anche a tavola. Il pesce azzurro, come alici, sgombri e sardine, rappresenta, infatti, una scelta equilibrata a livello nutrizionale, ricca di proteine e acidi grassi Omega-3, oltre che sostenibile dal punto di vista ambientale. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Giornata nazionale del riciclo della carta il 18 settembre, primo ok dal Parlamento. Tutte le iniziative previste, coinvolta anche la scuola Ristorante Rescigno, arriva il menù di Carnevale (anche gluten free)Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Temi più discussi: 8 aprile: Speed Date alla scuola Einaudi | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Giornata nazionale del Made in Italy a.s. 2025/2026; Troina si illumina di blu per la Giornata mondiale dell’autismo: previsto anche un incontro a scuola; Giornata mondiale dell’autismo, il MIM alle scuole: il 2 aprile iniziative per inclusione e consapevolezza. Grisì, giornata di formazione su legalità e prevenzione a scuolaImportante la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri MONREALE, 28 marzo – Si è svolta ieri, nella scuola secondaria di primo grado di Grisì, un’importa ... monrealenews.it Che cosa significa scuola a Gaza, in Ucraina, nelle nostre periferie difficili? Tre testimonianzeSi intitola Learning Out Loud, per esprimere un messaggio chiave: l’educazione non si esaurisce tra i banchi di scuola ma, anzi, si avvera nei contesti più informali, nelle relazioni tra coetanei e ... iodonna.it Le mie colombine Buona giornata - facebook.com facebook Josh Nebo è l’ #MVP @UnipolCorporate della 25^ giornata Il giocatore dell'EA7 Emporio Armani Milano, dopo la vittoria contro Reggio Emilia, è stato votato da voi su Instagram, X, Threads e Whatsapp come miglior giocatore del turno! #TuttoUnAltroSport x.com