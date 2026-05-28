La Provincia ha respinto la richiesta di spostare l’auto medica a Rosignano, affermando che la decisione spetta ai tecnici competenti. La questione riguarda i nuovi tempi di intervento e la loro sicurezza. La decisione può influire sulla copertura sanitaria nell’area, ma al momento non ci sono indicazioni su chi valuterà i rischi o approverà eventuali modifiche. La questione rimane aperta, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

? Punti chiave Perché la Provincia ha rifiutato lo spostamento dell'auto medica a Rosignano?. Chi deciderà se i nuovi tempi di intervento sono davvero sicuri?. Come influirà il monitoraggio dei sindaci sulla gestione del 118?. Quali dati fornirà l'ASL per verificare l'efficacia del nuovo sistema?.? In Breve Sindaco Marabotti e consigliera Ferretti contrari alla nuova organizzazione sanitaria.. I sindaci delle Valli Etrusche chiederanno monitoraggio costante all'ASL Toscana Nord Ovest.. La Presidente Scarpellini difende la separazione tra decisioni politiche e scelte tecniche.. L'obiettivo è verificare i tempi di intervento nelle zone di Rosignano e Val di Cornia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 118, la Provincia boccia il cambio di Rosignano: “Spetta ai tecnici

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