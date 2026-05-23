La Provincia ' boccia' il Puc di Trentola Ducenta per mancanza dei documenti richiesti

Da casertanews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Provincia di Caserta ha respinto il procedimento sul Piano urbanistico comunale di Trentola Ducenta, citando la mancanza di documenti necessari. La decisione è stata presa perché la richiesta presentata non conteneva tutti i documenti richiesti per poter procedere. La procedura è stata chiusa per “improcedibilità” a causa di questa carenza documentale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Provincia di Caserta ha archiviato per “improcedibilità dovuta a carenza documentale” il procedimento relativo alla dichiarazione di coerenza del Piano urbanistico comunale (Puc) di Trentola Ducenta rispetto al Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). Lo si legge nella nota. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Trentola DucentaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta.

Trentola Ducenta, lite tra i candidati sindaci Apicella e Griffo durante la processione di San MicheleClima sempre più teso a Trentola Ducenta, dove la campagna elettorale entra nel vivo e si accende anche durante momenti religiosi e simbolici per la...

puc di trentola la provincia boccia ilTrentola Ducenta, Apicella difende il Puc: Approvazione legittima e nell’interesse dei cittadiniTrentola Ducenta (Caserta) - Il Puc entra nel confronto finale della campagna elettorale. A pochi giorni dal voto amministrativo del 24 e 25 maggio, il ... pupia.tv

puc di trentola la provincia boccia ilTrentola Ducenta, approvato il Puc: Apicella esulta, l’opposizione grida ad assassinio della democraziaTrentola Ducenta (Caserta) - Il Piano urbanistico comunale passa in Consiglio comunale, ma l’approvazione si trasforma in un nuovo terreno di scontro politico ... pupia.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web