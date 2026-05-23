La Provincia ' boccia' il Puc di Trentola Ducenta per mancanza dei documenti richiesti

Notizia in breve

La Provincia di Caserta ha respinto il procedimento sul Piano urbanistico comunale di Trentola Ducenta, citando la mancanza di documenti necessari. La decisione è stata presa perché la richiesta presentata non conteneva tutti i documenti richiesti per poter procedere. La procedura è stata chiusa per “improcedibilità” a causa di questa carenza documentale.