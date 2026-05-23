La Provincia ' boccia' il Puc di Trentola Ducenta per mancanza dei documenti richiesti
La Provincia di Caserta ha respinto il procedimento sul Piano urbanistico comunale di Trentola Ducenta, citando la mancanza di documenti necessari. La decisione è stata presa perché la richiesta presentata non conteneva tutti i documenti richiesti per poter procedere. La procedura è stata chiusa per “improcedibilità” a causa di questa carenza documentale.
La Provincia di Caserta ha archiviato per “improcedibilità dovuta a carenza documentale” il procedimento relativo alla dichiarazione di coerenza del Piano urbanistico comunale (Puc) di Trentola Ducenta rispetto al Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). Lo si legge nella nota. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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