In occasione di una retrospettiva alle Gallerie d’Italia dedicata ai 100 anni, si parla dell’eredità lasciata dallo zio, un artista di rilievo. La nipote ha dichiarato che con la sua scomparsa il senso di responsabilità si è rafforzato. La mostra ripercorre la carriera e l’influenza del protagonista, evidenziando il ruolo della famiglia nel mantenere vivo il suo lascito artistico. La rassegna presenta opere e documenti che raccontano il percorso artistico e personale.

Curata da Luca Massimo Barbero e Federico Giani, l’esposizione attraversa oltre sessant’anni di ricerca artistica, dagli anni Cinquanta alle sperimentazioni più recenti, riunendo più di quaranta opere provenienti dalle collezioni di Intesa Sanpaolo e della Fondazione. È un viaggio dentro l’universo creativo di Pomodoro - tra geometrie, fratture, superfici lucenti e tensioni interne - ma anche il racconto di un uomo che non ha mai smesso di interrogarsi. Il percorso si snoda negli spazi delle Gallerie d’Italia di Piazza Scala, dal Salone Scala al Chiostro ottagonale, dove vivono permanentemente due opere monumentali come Sfera grande e Disco in forma di rosa del deserto n. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 100 anni di Arnaldo Pomodoro, Carlotta Montebello e l'eredità dello zio: «Con la sua morte il senso di responsabilità si è amplificato»

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