I cent’anni di Arnaldo Per celebrare la sua arte recuperati i mascheroni dai carri indimenticabili

Quest’anno si festeggiano cento anni dalla nascita di Arnaldo, figura nota per il suo contributo nel mondo delle tradizioni carnevalesche. Per l’occasione sono stati recuperati i mascheroni originariamente realizzati per i carri che hanno caratterizzato le edizioni passate del Carnevale. Arnaldo ha appreso i primi rudimenti di carpenteria dal padre, un maestro d’ascia, e ha maturato l’esperienza nel settore partecipando alle prime iniziative carnevalesche con i pionieri del settore.

Dal padre Marino, maestro d’ascia, apprese l’arte della carpenteria. A fare il Carnevale, invece, imparò dai pionieri. Guardandoli lavorare nei vecchi hangar di via Mazzini, a pochi passi dalla sua casa d’infanzia. Il resto è stato guizzo, curiosità, capacità di leggere il futuro attraverso la lente del presente. Quell’incontro fra genio e studio che l’ha portato ad essere il più titolato “carista“ del Carnevale di Viareggio. Con una sola erre, regola linguistica a cui Arnaldo Galli, da “viareggino“, non derogava mai. E il 27 aprile saranno cent’anni dalla sua nascita. Una vita, la sua, terminata il 17 agosto 2019, segnata da creatività, ingegno e forza satirica, capace di contribuire in modo decisivo alla crescita artistica e alla notorietà internazionale della manifestazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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