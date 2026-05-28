Le scarpe Mary Jane sono tornate di moda, riconoscibili per il loro stile chic e versatile. Adatte a tutte le stagioni, si abbinano a diversi look senza mai risultare scontate. Queste calzature, con una storia interessante alle spalle, sono considerate un must-have nell’armadio di chi desidera unire eleganza e praticità. La loro tendenza si conferma tra le preferite di chi cerca un modello che si adatti a molteplici occasioni e stili.

Chic, mai scontate e super di tendenza, le Mary Jane sono le scarpe che tutte dovrebbe avere nell’armadio, perfette da sfoggiare in ogni stagione e adatte a qualsiasi stile, hanno alle spalle una storia piuttosto particolare. Era il 1904 quando la Brown Shoe Company, un calzaturificio del Missouri, acquisì il diritto per l’utilizzo delle scarpe sfoggiate da Mary Jane, protagonista del fumetto Buster Brown. Le scarpe con il cinturino posizionato sul collo del piede vennero dunque prodotte dall’azienda che decise di ricreare proprio quel modello. Inizialmente usate come scarpe per l’infanzia, le Mary Jane divennero in breve tempo le calzature più desiderate dalle fashioniste, attirate da quell’aura romantica e glam. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - 10 modi per indossare le scarpe Mary Jane di super tendenza

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How to Style Platform Mary Janes | 3 Elevated Outfit Ideas

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