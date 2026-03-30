Dopo le daddy shoes la nuova tendenza è indossare scarpe da mamma
Negli ultimi tempi, si parla di una nuova tendenza nel mondo della moda: le scarpe definite
Si potrebbe essere già incappati, nelle scorse stagioni, in un’espressione diventata virale quasi per gioco: daddy shoes. Un’etichetta nata sui social per descrivere quelle scarpe comode ed eleganti, a metà tra sport e stile quotidiano, da sempre associate a uno stile maschile adulto, pratico e senza troppe pretese. Senza troppi giri di parole, da papà. Per la primavera estate 2026 la prospettiva cambia: la tendenza resta, ma si ribalta. Archiviata l’estetica “da papà”, è il momento delle scarpe eleganti “da mamma”. La scarpiera di famiglia non è mai stata così cool. Suola alta, silhouette chunky, colori neutri e un prezzo accessibile: questa è stata la ricetta del successo delle daddy shoes. 🔗 Leggi su Amica.it
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