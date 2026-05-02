Tra denim chino e dettagli a contrasto ecco come abbinare le ballerine Mary Jane secondo le tendenze di stagione

Da iodonna.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa stagione, le ballerine Mary Jane si confermano come un elemento di stile versatile, capace di adattarsi a diversi look grazie a dettagli a contrasto e abbinamenti di capi classici come denim e chino. La tendenza invita a giocare con contrasti e proporzioni, creando outfit che combinano elementi tradizionali con dettagli di tendenza per un risultato fresco e quotidiano.

B on ton, ma con carattere. Capire come abbinare le ballerine Mary Jane oggi vuol dire giocare con contrasti e proporzioni, mescolando capi classici e dettagli di tendenza per ottenere outfit freschi, versatili e perfetti per la vita di tutti i giorni. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Con i pantaloni Capri Sono in cima alle tendenze di stagione. E a discapito del nome vacanziero si indossano sopratutto nella versione total black, in città. Ballerine Mary Jane: 5 outfit PE2026. guarda le foto Con i jeans dritti A sigaretta, affusolati, color denim tradizionale. Sono questi i jeans che meglio si sposano con le ballerine Mary Jane: il look a prova di ragazza perbene, con la giacca corta bon ton.🔗 Leggi su Iodonna.it

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