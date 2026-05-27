Un rappresentante ha affermato che le criticità del sistema sanitario sono il risultato di problemi accumulati nel tempo. Ha inoltre sollevato la questione di come l’innovazione nel settore farmaceutico possa contribuire a ridurre i costi dei ricoveri ospedalieri. Infine, ha sottolineato la necessità di inserire il trattamento dell’emicrania cronica nei Livelli Essenziali di Assistenza.

? Punti chiave Come può l'innovazione farmaceutica ridurre i costi dei ricoveri ospedalieri?. Perché l'emicrania cronica dovrebbe entrare nei Livelli Essenziali di Assistenza?. Chi deve garantire l'uniformità delle cure tra le diverse regioni?. Come influisce la carenza di medici sulla prevenzione dei pazienti?.? In Breve Proposta Zullo per inserire l'emicrania cronica nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea).. Esempio terapie epatite C per ridurre ricoveri e costi sistemici futuri.. Dibattito con deputata dem Malavisa sul monitoraggio centrale delle risorse regionali.. Necessità percorsi specifici per la medicina di genere in Commissione Sanità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zullo: “Sanità, le criticità attuali sono accumulate negli anni

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