Due rappresentanti politici hanno commentato la situazione dell’elisoccorso nelle aree dei Monti Dauni e del Gargano, definendolo insufficiente per le esigenze di emergenza. Hanno richiesto l’attuazione di un piano straordinario per migliorare i servizi di soccorso aereo in queste zone. La questione è stata sollevata in un intervento pubblico con l’obiettivo di evidenziare le criticità legate alla copertura sanitaria in queste aree.

SANITÀ, FALLUCCHI E ZULLO: “ELISOCCORSO INSUFFICIENTE NEI MONTI DAUNI E NEL GARGANO. SERVE UN PIANO STRAORDINARIO” Roma, 21 aprile 2026 –“Garantire il diritto alla salute significa assicurare a tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivano, un accesso tempestivo ed efficace alle cure. È per questo che abbiamo presentato un’interrogazione ai Ministri della Salute e dell’Interno sulla grave carenza di elisuperfici nei territori dei Monti Dauni e del Gargano”. Lo dichiarano i senatori Fallucchi e Zullo, firmatari dell’atto parlamentare che accende i riflettori su una criticità strutturale che penalizza fortemente le aree interne della provincia di Foggia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Elisoccorso nei Monti Dauni e Gargano, senatori chiedono interventi urgenti al Governo.

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