Sanità Zullo Fdi | E’ priorità del Governo criticità di oggi accumulate negli anni

Il governo ha dichiarato che la sanità è una priorità, ma le criticità attuali sono il risultato di problemi strutturali accumulati nel tempo. La responsabilità non è attribuibile esclusivamente all'esecutivo in carica.

(Adnkronos) – "La sanità è una priorità di questo Governo e le criticità attuali non possono essere attribuite soltanto all'Esecutivo in carica, ma derivano da problemi strutturali accumulati negli anni". Lo ha dichiarato Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d'Italia, membro della X Commissione Affari sociali e sanità del Senato, intervenendo da remoto all'evento 'Qui, per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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