Zona falcata recuperato il peschereccio affondato | bonificata l' area

Il peschereccio Simone III, affondato lunedì 25 maggio dopo aver imbarcato acqua e inclinato su un fianco, è stato recuperato questa mattina. Le operazioni di bonifica dell'area sono terminate e il natante è stato messo in sicurezza. La zona, precedentemente falcata, è stata ripulita dai materiali e dalle apparecchiature rimaste. Nessun dettaglio sulla causa dell'incidente o sulla presenza di persone a bordo.

Si sono concluse stamattina le operazioni di recupero e messa in sicurezza del peschereccio Simone III, che nella giornata di lunedì 25 maggio aveva imbarcato acqua e si era inclinato su un fianco fino a essere semisommerso, appoggiandosi sul lato sinistro nei bassi fondali dello specchio acqueo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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