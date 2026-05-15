Peschereccio affondato nel porto pericolo e occupazione abusiva Disposto lo sgombero

Da lecceprima.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un peschereccio affondato nel porto di Gallipoli a dicembre scorso rimane ancora sul fondale, rappresentando un rischio per la navigazione e ostacolando l’accesso all’area. L’imbarcazione, ormeggiata da tempo in condizioni di stabilità precarie, è collassata nella serata dell’8 dicembre, e da allora non è stata rimossa. La presenza del relitto ha portato alla decisione di procedere con lo sgombero, per garantire la sicurezza e la libera fruizione dello spazio portuale.

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GALLIPOLI – Ormeggiato per diverso tempo in precarie condizioni di galleggiabilità e colato a picco nella seratadell8 dicembre scorso, giace ancora nel fondale dell’area portuale costituendo un potenziale pericolo per la navigazione e impendendo la libera fruizione dell’area prospiciente la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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