Peschereccio affondato nel porto pericolo e occupazione abusiva Disposto lo sgombero
Un peschereccio affondato nel porto di Gallipoli a dicembre scorso rimane ancora sul fondale, rappresentando un rischio per la navigazione e ostacolando l’accesso all’area. L’imbarcazione, ormeggiata da tempo in condizioni di stabilità precarie, è collassata nella serata dell’8 dicembre, e da allora non è stata rimossa. La presenza del relitto ha portato alla decisione di procedere con lo sgombero, per garantire la sicurezza e la libera fruizione dello spazio portuale.
GALLIPOLI – Ormeggiato per diverso tempo in precarie condizioni di galleggiabilità e colato a picco nella seratadell8 dicembre scorso, giace ancora nel fondale dell’area portuale costituendo un potenziale pericolo per la navigazione e impendendo la libera fruizione dell’area prospiciente la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
Capaccio Paestum, occupa abusivamente villa confiscata: disposto lo sgombero immediatoSgombero immediato per un immobile confiscato alla criminalità organizzata a Capaccio Paestum.
Ex Colonia Vittorio Emanuele, basta occupazione: oltre mille residenti chiedono lo sgomberoAvevano promesso che, se l’atto non fosse stato approvato in consiglio municipale, avrebbero portato i cittadini a sottoscrivere la loro proposta.
Il peschereccio Sparviero affondato, arrestato (11 anni dopo) il comandante Leonardo Coccia. Morirono 4 marittimi facebook
Maltempo, peschereccio affonda nel porto di CataniaUn peschereccio è affondato ieri nel porto di Catania per il maltempo. Lo rende noto la Federazione armatori siciliani, riportando una dichiarazione del proprietario, un giovane pescatore, figlio e ... ansa.it
Affonda peschereccio nel porto di Catania per il maltempoUn peschereccio è affondato nel porto di Catania per il maltempo. Lo rende noto la Federazione armatori siciliani, riportando una dichiarazione del proprietario, un giovane pescatore, figlio e ... video.corriere.it