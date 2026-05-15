Peschereccio affondato nel porto pericolo e occupazione abusiva Disposto lo sgombero

Un peschereccio affondato nel porto di Gallipoli a dicembre scorso rimane ancora sul fondale, rappresentando un rischio per la navigazione e ostacolando l’accesso all’area. L’imbarcazione, ormeggiata da tempo in condizioni di stabilità precarie, è collassata nella serata dell’8 dicembre, e da allora non è stata rimossa. La presenza del relitto ha portato alla decisione di procedere con lo sgombero, per garantire la sicurezza e la libera fruizione dello spazio portuale.

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