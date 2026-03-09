Superenalotto sfiorato il 6 a Foggia | vinti oltre 16mila euro

A Foggia un giocatore ha centrato un 5 al Superenalotto e vinto più di 16.000 euro nel concorso di venerdì 6 marzo. La combinazione vincente non ha raggiunto il ‘6’, ma ha comunque portato una somma significativa. La notizia è stata riportata da Agipronews e riguarda il risultato di questa estrazione.

Nel concorso di venerdì 6 marzo, infatti, come riporta Agipronews, vinti 16.043,59 euro, a Foggia, presso il Tabacchi in piazza Ugo Foscolo, 14. Superenalotto, sfiorato il '6' a Foggia, dove è stato centrato un '5' da oltre 16mila euro. L'ultimo '6' da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 10 marzo, sale a 132,1 milioni di euro.