Biglietti donazioni e offerte volontarie | oltre tremila euro raccolti per Jonas

Una partita che coinvolge più di semplici sportivi, questa volta, ha raccolto oltre tremila euro per Jonas, un bambino di tre anni e mezzo affetto da tetraparesi spastica. L’evento si è svolto a Carovigno, attirando numerosi donatori che hanno contribuito con biglietti, offerte volontarie e donazioni. La somma raccolta sarà destinata alle cure e alle terapie necessarie per il piccolo, coinvolgendo l’intera comunità locale.