Biglietti donazioni e offerte volontarie | oltre tremila euro raccolti per Jonas
Una partita che coinvolge più di semplici sportivi, questa volta, ha raccolto oltre tremila euro per Jonas, un bambino di tre anni e mezzo affetto da tetraparesi spastica. L’evento si è svolto a Carovigno, attirando numerosi donatori che hanno contribuito con biglietti, offerte volontarie e donazioni. La somma raccolta sarà destinata alle cure e alle terapie necessarie per il piccolo, coinvolgendo l’intera comunità locale.
CAROVIGNO - Una partita che non si gioca solo sul campo ma nel cuore di una comunità, per dare una speranza a Jonas, bambino di tre anni e mezzo di San Pietro Vernotico affetto da tetraparesi spastica. Domenica 26 aprile, l’Arena 3040 di Carovigno ha registrato il tutto esaurito per una serata.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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