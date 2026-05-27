Il giocatore kosovaro, che quest’anno è stato impiegato raramente dall’allenatore, potrebbe rimanere nella rosa della Juventus. La decisione sulla sua permanenza dipende dalle valutazioni del club e dall’uso che ne farà l’allenatore nei prossimi mesi. La sua presenza in squadra resta in discussione, considerando le poche occasioni di impiego finora. La società non ha ancora comunicato ufficialmente se continuerà a puntare su di lui o meno.

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© Juventusnews24.com - Zhegrova difeso da Comolli: il kosovaro può restare alla Juventus?

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