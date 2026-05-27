La Juventus blinda Edon Zhegrova | l’annuncio ufficiale di Comolli cancella i dubbi sul futuro del kosovaro

Notizia in breve

La Juventus ha confermato ufficialmente Edon Zhegrova per la prossima stagione, mettendo fine alle voci di mercato. La decisione è stata comunicata dall’amministratore delegato, che ha sottolineato la volontà di mantenere il giocatore in rosa. Zhegrova, esterno offensivo, rimarrà in squadra nonostante un’annata difficile. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo a eventuali trattative o modifiche contrattuali.