La Juventus blinda Edon Zhegrova | l’annuncio ufficiale di Comolli cancella i dubbi sul futuro del kosovaro
La Juventus ha confermato ufficialmente Edon Zhegrova per la prossima stagione, mettendo fine alle voci di mercato. La decisione è stata comunicata dall’amministratore delegato, che ha sottolineato la volontà di mantenere il giocatore in rosa. Zhegrova, esterno offensivo, rimarrà in squadra nonostante un’annata difficile. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo a eventuali trattative o modifiche contrattuali.
La Juventus ha deciso di confermare Edon Zhegrova all’interno del proprio organico in vista della prossima stagione calcistica, interrompendo le indiscrezioni di mercato nate attorno all’esterno offensivo dopo un’annata complicata. Come riportato nell’approfondimento giornalistico pubblicato dal portale specializzato Calciomercato.com, l’annuncio ufficiale sul futuro del calciatore kosovaro è arrivato direttamente dall’amministratore delegato bianconero Damien Comolli, il quale ha voluto ribadire la totale fiducia della società e della guida tecnica nei confronti del giocatore, escludendo l’ipotesi di una cessione durante la sessione estiva dei trasferimenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Come cambia la Juventus con e senza Zhegrova: l'analisi a Sky Calcio Club
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