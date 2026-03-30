La Juventus ha deciso di non investire molto nel mercato estivo, concedendo la permanenza soltanto a Zhegrova. La squadra si sta preparando a una fase di ristrutturazione, dopo una stagione passata con alcune decisioni di gestione che hanno suscitato critiche. Attualmente, non sono previste grandi operazioni di mercato o arrivi di rilievo.

La Juventus si prepara a una nuova rivoluzione sul mercato dopo una stagione condizionata da scelte dirigenziali discutibili. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la campagna acquisti della scorsa estate è stata bocciata: la maggior parte dei giocatori arrivati sono destinati alla cessione. Strategia sbagliata e scelte non condivise: le cause dell’ultimo mercato fallimentare. La prima estate di Damien Comolli in bianconero si è rivelata complessa. L’assenza di un direttore sportivo ha inciso pesantemente sulla costruzione della rosa, lasciando all’amministratore delegato la gestione operativa del mercato. Una situazione che ha portato a decisioni poco in linea con le esigenze tecniche: dopo la conferma iniziale di Igor Tudor, sono emerse divergenze evidenti tra allenatore e società. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, bocciato il mercato: solo Zhegrova può restare

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