Conceicao coccolato da Spalletti | dopo il gol annullato a Udine gli ha detto questa frase Retroscena

Dopo il gol annullato a Udine, il tecnico del team di Conceicao si è avvicinato al suo giocatore per parlargli. Spalletti ha rivolto alcune parole di conforto a Conceicao, che sono state poi rivelate come un gesto di sostegno tra allenatore e calciatore. L'episodio si è verificato durante la partita, poco dopo la decisione dell'arbitro.

Conceicao coccolato da Spalletti: dopo il gol annullato a Udine gli ha detto questa frase. Il tecnico affettuoso con Chico. La vittoria di Udine ha consegnato a Luciano Spalletti la versione più matura della sua Juventus: una squadra capace di leggere i momenti della partita e di annullare quasi totalmente i rischi in un campo storicamente ostile. L’ elogio del tecnico al gruppo, arrivato nella giornata di ieri come riporta Tuttosport, nasce dalla consapevolezza di aver forgiato un collettivo solido, in grado di trasformare complicazioni potenzialmente grandi in problemi quasi irrisori. È la virtù di un gruppo che ha un obiettivo chiaro: centrare la Champions oggi per tornare a dominare l’Italia domani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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