Da Strappare lungo i bordi alla nuova serie, Zerocalcare chiude un cerchio e conferma il fenomeno unico che è stato negli ultimi anni. Su Netflix. Penultima domenica di maggio. Abbiamo assistito a qualcosa che, in quei termini, non avevamo mai visto: il Circo Massimo pieno, ma non per un cantante, una band, un idolo della musica. Era pieno per Zerocalcare, per un fumettista, per un artista sì ma di un ambito che fino a qualche anno fa era visto ai margini delle arti più nobili, ghettizzato, relegato a fiere specialistiche e di nicchia. Di certo non al Circo Massimo. E poco conta che fossero presenti anche Giancane e Coez, erano loro a sfruttare il gancio di Michele Rech per essere lì, non viceversa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zerocalcare come una rockstar: ode all’autore romano e i suoi Due Spicci

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Zerocalcare presenta “Due Spicci”: «Una serie nata da un momento crepuscolare della mia vita»Zerocalcare ha annunciato la sua nuova serie animata intitolata “Due Spicci”, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 maggio.

Due Spicci: Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie, tra crisi esistenziali e la musica di CoezNetflix ha pubblicato il trailer ufficiale e le prime immagini di Due Spicci, una serie d’animazione composta da otto episodi.

Temi più discussi: Due Spicci: Zerocalcare è al Circo Massimo, come le rockstar (ma non diteglielo); Ma come ha fatto Zerocalcare a diventare l'unica vera nostra rockstar?; Il popolo di Zerocalcare: Due spicci e videogame, il nostro sogno anni 80; Questa serie Netflix è così bella che la guarderai tutta d'un fiato senza pause.

Due spicci: Zerocalcare è al Circo Massimo, come le rockstar (ma non diteglielo)Siamo stati a Insert Due Spicci, l’evento organizzato da Netflix con Zerocalcare per celebrare la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta dal fumettista in uscita su Netflix il 27 maggio. msn.com

Due Spicci di Zerocalcare su Netflix, orario di uscita e cosa sapere sulla nuova serieDue Spicci di Zerocalcare esce su Netflix il 27 maggio 2026 alle 9:00. La serie ha 6 episodi disponibili subito. napolike.it