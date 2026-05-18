Zerocalcare ha annunciato la sua nuova serie animata intitolata “Due Spicci”, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 maggio. L’artista ha presentato in anteprima questa produzione durante il Salone Internazionale del Libro di Torino. La serie nasce da un momento personale definito come crepuscolare nella sua vita. La produzione è stata mostrata al pubblico in un’anteprima durante l’evento, suscitando interesse tra i presenti.

In onda dal 27 maggio. Al Salone Internazionale del Libro di Torino, Zerocalcare ha presentato in anteprima Due Spicci, la sua nuova serie animata in arrivo su Netflix dal 27 maggio. L’incontro, intitolato “Zerocalcare – Due spicci e non solo”, si è svolto all’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto ed è stato moderato dalla comica e autrice Giorgia Fumo. Durante il panel, il fumettista romano ha raccontato il percorso creativo dietro questo terzo progetto realizzato per Netflix, soffermandosi sia sugli aspetti produttivi sia sulla propria evoluzione personale e artistica nel mondo dell’animazione seriale. Al pubblico sono stati mostrati anche i primi sei minuti del debutto della serie. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Zerocalcare presenta “Due Spicci”: «Una serie nata da un momento crepuscolare della mia vita»

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Zero Calcare a What Next presenta Due Spicci a maggio su Netflix

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