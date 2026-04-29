Dopo circa sei settimane di silenzio, i leader di Washington e Mosca sono tornati a comunicare. Durante una telefonata della durata di un'ora e mezza, hanno affrontato temi come l'Iran e l'Ucraina, due questioni che coinvolgono entrambi i paesi. Putin ha invitato Trump a valutare la possibilità di negoziati con l'Iran e ha aperto alla possibilità di una tregua con Kiev.

Washington e Mosca tornano a parlarsi. Dopo un mese e mezzo di silenzio, Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto una conversazione telefonica di "un’ora e mezza» in cui si è discusso di Iran e Ucraina, due partite sempre più incrociate. L’iniziativa è stata del Cremlino e cade pochi giorni dopo l'incontro a San Pietroburgo tra il presidente russo e il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi. Putin ha lodato quella che ha definito «la saggia decisione» di Trump di estendere il cessate il fuoco che può contribuire a "stabilizzare la situazione» in Medio Oriente e «dare una chance ai negoziati» che al momento appaiono in una fase di completo stallo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Putin chiama Trump: "Dare una chance ai negoziati con l'Iran". Lo zar apre a una tregua con Kiev

Trump se enoja y pone en duda tregua con Irán

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Colloquio telefonico di un'ora e mezza fra Putin e Trump: ecco di cosa hanno parlato i due leader - facebook.com facebook

La paura di mettere Putin alle strette, per timore che la Russia si indebolisca o addirittura inizi a frammentarsi, ha paralizzato il pensiero per anni. Troppi hanno preferito un impero violento a uno instabile. Questo non è realismo. È una resa mascherata da caut x.com