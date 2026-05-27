Il Napoli sta per ufficializzare l’acquisto di Exequiel Zeballos, attaccante del Boca Juniors nato nel 2002. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe essere annunciata a breve. Zeballos, che ha disputato l’ultima partita con il Boca nella fase a eliminazione diretta della Libertadores, rappresenta il primo acquisto del club per questa sessione di mercato. Nel frattempo, Vergara è finito nel mirino di Bournemouth, Atalanta e Lazio.

? In Sintesi Il Napoli è a un passo dal chiudere il primo colpo del mercato estivo: si tratta di Exequiel Zeballos, talento classe 2002 del Boca Juniors. L’operazione si aggira sui 10-12 milioni di euro, una cifra contenuta grazie al contratto dell’argentino in scadenza a dicembre. Sul fronte uscite, esplode il caso Antonio Vergara: il trequartista di Frattamaggiore è corteggiato dal Bournemouth in Premier League, dalla Lazio e dall’ Atalanta (guidata dal nuovo tecnico Maurizio Sarri). Aurelio De Laurentiis è stato chiaro, fissando il prezzo del cartellino ad almeno 30 milioni di euro. Infine, destini opposti per i due belgi: Romelu Lukaku ha dichiarato dal Belgio di non aver chiesto la cessione, ma il club lo considera fuori dal progetto e l’agente Pastorello cerca soluzioni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Zeballos verso il Napoli, ultima con il Boca in Libertadores. Vergara piace a Bournemouth, Atalanta e Lazio

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