Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Boca Juniors per il trasferimento di Zeballos, un giovane talento argentino. Tuttavia, il club argentino ha posto un fermo rifiuto alla cessione, rendendo difficile completare l'operazione. La trattativa resta aperta, ma al momento non ci sono novità concrete per la conclusione dell'affare. La situazione si mantiene incerta, con entrambi i club ancora impegnati nelle trattative.

La dirigenza partenopea, con in testa il direttore sportivo Giovanni Manna, non molla la presa per il Exequiel Zeballos del Boca Juniors. Come evidenziato da Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, l’esterno offensivo classe 2002 è uno dei prospetti più interessanti del vivaio Xeneize e gli azzurri avrebbero deciso di puntare su di lui. L’accordo di massima col calciatore è già stato raggiunto sulla base di 1,6 milioni annui più bonus per i prossimi 5 anni. A fare muro è il Boca con il suo presidente Juan Roman Riquelme che vorrebbe trattenerlo rinnovandogli il contratto. Manna nel mentre è già pronto a mettersi in contatto con l’intermediario per sbloccare la trattativa entro il prossimo Luglio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli ha l’accordo con Zeballos, ma il Boca fa muro

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