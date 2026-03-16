Napoli su Zeballos | accordo col giocatore ora si tratta con il Boca

Il Napoli ha raggiunto un accordo con Exequiel Zeballos e ora sta trattando con il Boca Juniors per la sua cessione. La società italiana si sta concentrando sulla trattativa con il club argentino, mentre l'intesa con il giocatore è già stata definita. La prossima fase riguarda le negoziazioni per finalizzare il trasferimento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si muove sul mercato internazionale e mette nel mirino Exequiel Zeballos. A fare il punto sulla trattativa è stato Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha fornito gli ultimi aggiornamenti sull’interesse del club azzurro per l’attaccante del Boca Juniors. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, il giovane talento argentino avrebbe già dato la propria disponibilità a trasferirsi in Italia. Tra il giocatore e il Napoli esisterebbe infatti un accordo di massima per un contratto quinquennale da circa 1,6 milioni di euro a stagione più bonus. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli su Zeballos: accordo col giocatore, ora si tratta con il Boca Articoli correlati Il Napoli ha l’accordo con Juanlu, ora si tratta col SivigliaContinua il lavoro della dirigenza partenopea a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale. Napoli, dopo Giovane si lavora al secondo acquisto: c’è il sì del giocatore, ora l’accordo col clubIl Napoli continua a muoversi con decisione sul calciomercato e guarda con interesse in casa Siviglia per Juanlu Sanchez. Tutto quello che riguarda Napoli su Zeballos accordo col... Temi più discussi: Zeballos, lo scopritore: Ha numeri importanti. Non so se c’è l’accordo col Napoli; SCHIRA: IL NAPOLI SEGUE ZEBALLOS, IL BOCA PROVA A BLINDARLO CON IL RINNOVO; Zeballos-Napoli, ok del Changuito. Serve l'accordo sul prezzo col Boca; KKN - Zeballos-Napoli, accordo raggiunto con il giocatore: la mossa per anticipare la scadenza contrattuale. KKN - Zeballos-Napoli, accordo di massima sul contratto! Il Boca Juniors non vuole liberarlo a luglio, oggi call Manna-intermediario. Le cifreCalciomercato SSC Napoli - Il Napoli guarda in Argentina e mette nel mirino Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002 del Boca Juniors. Il talento argentino, considerato uno dei prodotti più in ... msn.com KKN - Zeballos-Napoli, accordo raggiunto con il giocatore: la mossa per anticipare la scadenza contrattualeCalciomercato Napoli - Nelle ultime ore circola con insistenza il nome di Exequeil Zeballos. La SSC Napoli è pronta a rafforzare la propria rosa e guarda con attenzione al mercato sudamericano. Second ... msn.com VIDEO NM - Napoli, il punto con Delia Paciello tra i tifosi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno @PacielloDelia x.com La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn. L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata! - facebook.com facebook