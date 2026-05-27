Zeballos-Napoli colpo vicino | il talento lascia il Boca

Un giocatore del Boca Juniors sta per trasferirsi al Napoli, secondo quanto riportato. Il club italiano sta puntando sul mercato sudamericano per rinforzare l’attacco. La trattativa sembra vicina alla conclusione, anche se non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali. La cessione del talento argentino rappresenta un possibile nuovo acquisto per la squadra partenopea.

Il Napoli guarda ancora una volta al mercato sudamericano per rafforzare il reparto offensivo. Il club azzurro sarebbe vicino all’acquisto di Exequiel Zeballos, esterno del Boca Juniors e uno dei talenti più interessanti del calcio argentino. Il giocatore, classe 2002, ha il contratto in scadenza alla fine dell’anno. La possibilità di un rinnovo con il Boca appare lontana. Per questo il Napoli avrebbe accelerato, portando avanti l’operazione fino a una fase molto avanzata. Resterebbero soltanto alcuni aspetti da definire prima dell’eventuale chiusura. A riferire l’indiscrezione è Leandro Aguilera di TyC Sports. Secondo il giornalista argentino, Zeballos sarebbe destinato a lasciare il club di Buenos Aires per trasferirsi in maglia azzurra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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