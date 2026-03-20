Zeballos il Boca vuole il rinnovo | Napoli avvisato

Il Boca Juniors ha manifestato l’intenzione di rinnovare il contratto di Exequiel Zeballos, mentre il Napoli è stato informato della situazione. La trattativa tra il club argentino e il giocatore prosegue, con il Boca che desidera mantenere Zeballos a lungo termine. La questione sta attirando attenzione anche in Argentina, dove si discute delle mosse del club sudamericano.

L’interesse del Napoli per Exequiel Zeballos continua a far discutere anche in Argentina, dove la situazione del. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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