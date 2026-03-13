Il Napoli pronto a chiudere per Zeballos del Boca Juniors

Il Napoli sta negoziando l'acquisto di Zeballos, giovane attaccante argentino del Boca Juniors. La trattativa è in corso e il club partenopeo sta lavorando per definire l’accordo prima dell’inizio della prossima stagione. La società sta valutando questa operazione come parte delle strategie di mercato per rinforzare la rosa. La conclusione della trattativa potrebbe portare a un trasferimento a breve.

Il club di ADL è al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Come riferisce il giornalista di Radio Kiss Kiss Valter De Maggio, i partenopei stanno chiudendo per l’attaccante Exequiel Zevballos del Boca Juniors. Un intermediario napoletano si trova in Argentina per definire gli ultimi dettagli con il club argentino. Il contratto del giocatore con il Boca scade il 31 dicembre 2026, ma i partenopei stanno provando a chiudere subito la trattativa e addirittura la fumata bianca potrebbe arrivare nel weekend o lunedì. Determinante è stato l’intervento di Manna che sta parlando costantemente con gli argentini. Un affare che si rivelerebbe importante per il Napoli che si assicurerebbe le prestazioni di uno dei talenti più richiesti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli pronto a chiudere per Zeballos del Boca Juniors Articoli correlati Leggi anche: Il Napoli pronto a piazzare un altro colpo: in arrivo un attaccante dal Boca Juniors Leggi anche: Napoli, colpo in prospettiva: in arrivo Milton Pereyra dal Boca Juniors Tutto quello che riguarda Il Napoli pronto a chiudere per... Temi più discussi: KISS KISS - Il Napoli si muove con decisione per Zeballos del Boca Juniors; Il procuratore di Cheddira Bruno Di Napoli: Di Francesco decisivo per il suo passaggio al Lecce; Zeballos-Napoli: la trattativa è in fase avanzata. Manna spinge per chiudere; KKN - Il Napoli segue Zeballos del Boca Juniors, Manna s'è convinto: valuta concretamente l'affare!. Zeballos-Napoli, ok del Changuito. Serve l'accordo sul prezzo col BocaIl Napoli è al lavoro sul mercato. Giovanni Manna si sta muovendo in largo anticipo per ringiovanire la rosa partenopea in vista della prossima stagione. Nel mirino c'è Exequiel Zeballos, calciatore a ... msn.com KISS KISS - Il Napoli si muove con decisione per Zeballos del Boca JuniorsIl direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sta lavorando per strappare un calciatore fortissimo al Boca Juniors. Gli occhi sono puntati su un esterno d'attacco che sta facendo mirabilie con la co ... msn.com IL NAPOLI PESCA IN SUDAMERICA Nelle ultime ore, è spopolata la voce di mercato che vedrebbe gli azzurri sulle tracce del classe 2002 Exequiel Zeballos, ala destra del Boca Juniors capace di giocare anche da punta e sulla sinistra Da Valter De Ma x.com ESCLUSIVA - Il #Napoli fa sul serio per Exequiel #Zeballos. Giovanni Manna sempre più interessato ad anticipare la concorrenza per il talento del Boca Juniors. - facebook.com facebook