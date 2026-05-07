Nadia Battocletti stella del Pegaso Meeting | test con lepre sui 1500 Fabbri rientra c’è Alessia Succo

Il Pegaso Meeting si terrà sabato 9 maggio allo Stadio Ridolfi di Firenze e rappresenta l’apertura della stagione internazionale di atletica leggera in Italia. Tra gli atleti presenti ci saranno Nadia Battocletti, protagonista di un test con lepre sui 1500 metri, e Fabbri, che farà il suo rientro in gara. Inoltre, sarà presente anche Alessia Succo. La manifestazione anticipa gli Europei di Birmingham in programma ad agosto.

Il Pegaso Meeting, che andrà in scena sabato 9 maggio allo Stadio Ridolfi di Firenze, segnerà l’inizio della grande stagione internazionale alle nostre latitudine per quanto concerne gli eventi su pista e lancerà la volata verso gli Europei, che si disputeranno a Birmingham nel mese di agosto. L’appuntamento nel capoluogo toscano si preannuncia particolarmente ricco vista la presenza di diverse stelle del movimento tricolore, desiderose di mettersi in mostra. Riflettori puntati su Nadia Battocletti, che farà il proprio esordio stagionale in pista dopo essersi laureata Campionessa del Mondo indoor sui 3000 metri, avere trionfato agli Europei di Cross e avere siglato il record italiano nei 10 km su strada.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nadia Battocletti stella del Pegaso Meeting: test con lepre sui 1500. Fabbri rientra, c’è Alessia Succo Notizie correlate Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri illuminano il Pegaso Meeting: esame sui 1500 a FirenzeNadia Battocletti e Leonardo Fabbri saranno tra le grandi stelle del Pegaso Meeting, evento che andrà in scena il prossimo 9 maggio allo Stadio... Leggi anche: Pegaso Meeting, Firenze accende l’atletica: Battocletti sui 1500, Fabbri nella sua pedana Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L’Italian Running Festival torna a Milano il 9-11 maggio; L'architettura della corsa: ASICS lancia le GEL-NIMBUS 28 by Nadia Battocletti. Battocletti, Fabbri, staffette giovani: è FirenzeL'iconica Nadia Battocletti, l'idolo di casa Leonardo Fabbri, diversi nomi internazionali di valore e due staffette giovanili tutte da seguire. E' in arrivo un'edizione decisamente ricca del Pegaso Me ... fidal.it Atletica, debutto fiorentino per Nadia Battocletti e Leo FabbriSarà un Pegaso Meeting allo stadio Ridolfi di Firenze importante per due degli alfieri azzurri tra i più attesi della ... msn.com Follonica ha vissuto un momento speciale con l’inaugurazione della nuova pista di atletica “Alfonso Consolini”, insieme a una delle grandi protagoniste dello sport italiano: Nadia Battocletti. Vicecampionessa olimpica, mondiale ed europea, Nadia ha portato c - facebook.com facebook