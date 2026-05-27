Nel suo ufficio sono stati sequestrati 103 oggetti di lusso, tra cui gioielli e orologi. Zapatero si trova ora sotto indagine. Le autorità vogliono sapere come siano stati ottenuti questi beni e quale sia stata la provenienza. Sono in corso verifiche su eventuali traffici di influenze legati a membri del partito politico di appartenenza. La situazione si sta sviluppando con accertamenti approfonditi.

? Domande chiave Come spiegherà Zapatero la provenienza di decine di gioielli e orologi?. Chi sono i responsabili del traffico di influenze nel PSOE?. Perché le indagini su Zapatero minacciano la stabilità di Sanchez?. Quando il governo spagnolo dovrà affrontare nuove elezioni anticipate?.? In Breve Udienza Zapatero fissata a Madrid per il 17 e 18 giugno.. Sequestrati 41 paia di orecchini, 15 collane e 11 bracciali dalla cassaforte.. García-Page e González chiedono nuove elezioni per evitare crisi al PSOE.. Inchiesta coinvolge anche Begona Gómez per presunto traffico di influenze..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zapatero sotto indagine: sequestrati 103 oggetti di lusso nel suo ufficio

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