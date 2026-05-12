Le autorità anticorruzione di Kyiv hanno annunciato di aver avviato una nuova indagine su un uomo coinvolto nel settore immobiliare di lusso. L'indagato è stato già oggetto di precedenti verifiche per sospetti legami con attività di riciclaggio di denaro. L'inchiesta si concentra su transazioni finanziarie e acquisti di immobili di alto valore, che sarebbero stati effettuati attraverso canali non ufficiali. La notizia ha suscitato reazioni nel panorama politico locale.

Nuova bufera politica in Ucraina. Le autorità anticorruzione di Kyiv hanno annunciato di aver inserito tra i sospettati Andriy Yermak, ex capo dell’ufficio presidenziale ed ex stretto collaboratore del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nell’ambito di una vasta inchiesta per riciclaggio e corruzione. Una vicenda che rischia di aumentare ulteriormente la pressione sull’amministrazione ucraina in una fase particolarmente delicata del conflitto con la Russia e dei negoziati sostenuti dagli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dalle agenzie anticorruzione ucraine, Yermak sarebbe sospettato di aver preso parte a un gruppo criminale coinvolto nel riciclaggio di circa 10,5 milioni di dollari condotto attraverso un progetto immobiliare di lusso locato nei pressi di Kyiv.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Riciclaggio e immobili di lusso. Yermak finisce sotto indagine (di nuovo)

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??Il tribunale ha sequestrato immobili e terreni nel caso di riciclaggio di 460 milioni di hryvnia (770 milioni di rubli), in cui è coinvolto l'ex capo dell'ufficio di Ermak— NAAB E voi, ucri, che non siete altro avete riempito i cimiteri per arricchire questi criminali x.com

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