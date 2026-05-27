Secondo la stampa spagnola, l’ex primo ministro sarebbe stato pronto a trasferirsi a Caracas. La notizia si basa su fonti non ufficiali e riguarda un’indagine in corso, in cui è coinvolto. Non ci sono conferme ufficiali sulla sua intenzione di partire o sul fatto che abbia già lasciato il paese. La vicenda riguarda un procedimento legale aperto in relazione a un caso specifico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi.

José Luis Rodriguez Zapatero era pronto a scappare a Caracas? Secondo la stampa spagnola, l’ex premier - indagato nel caso Plus Ultra - forse era già pronto alla fuga a Caracas. In base ad alcune fonti, avrebbe comprato in fretta e furia un biglietto aereo per Santo Domingo, da là avrebbe proseguito con un velivolo privato fino al Venezuela. Sono questi gli ultimi e inquietanti dettagli svelati da El Mundo sul predecessore di Pedro Sanchez coinvolto nel caso con al centro il salvataggio finanziario, con finanziamenti pubblici, della compagnia aerea Plus Ultra nel 2021. Il giudice José Luis Calama, della Corte nazionale, ha indagato Zapatero per organizzazione criminale, falso e traffico di influenze, e lo ha citato per un interrogatorio il 2 giugno prossimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Zapatero "pronto a scappare a Caracas": fuga di notizie sconvolgente

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