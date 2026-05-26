Zapatero adios a un altro santino della sinistra L' inchiesta i diamanti il volo per Caracas

Un nuovo scandalo coinvolge l'ex leader socialista, con un’inchiesta che riguarda diamanti e un volo per Caracas. La vicenda ha scatenato polemiche e aumentato la pressione sul governo attuale. La notizia ha suscitato reazioni nel panorama politico, alimentando tensioni tra le forze di maggioranza e opposizione. La questione si inserisce in un clima di crescente scrutinio pubblico sulle attività dei politici del passato.

Addio a un altro santino della sinistra. Il caso Zapatero agita la politica spagnola mentre cresce la pressione sul governo di Pedro Sánchez. L'ex primo ministro socialista, accusato di traffico di influenze, comparirà in udienza di fronte ai magistrati il 17 e 18 giugno. José Luis Rodríguez Zapatero si difende e nega ogni addebito, ma l'effetto politico del caso rischia di scuotere il già fragile equilibrio dell'esecutivo di Madrid, indebolito da mesi di inchieste giudiziarie che hanno riguardato esponenti di primo piano del PSOE, nonché la moglie dello stesso Sánchez, Begoña Gómez, indagata per un presunto traffico di influenze illecite in un'inchiesta molto discussa e controversa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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