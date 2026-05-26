L'ex premier spagnolo è coinvolto in uno scandalo legato a un tesoro conservato in una cassaforte e a un biglietto trovato per Caracas.

L’ex premier spagnolo delle riforme civili, dei diritti e della legalità agitata è oggi al centro di uno scandalo. José Luis Rodríguez Zapatero è finito al centro di un’inchiesta che potrebbe trasformarsi in un terremoto politico, considerando il contenuto delle carte finite sul tavolo del giudice istruttore José Luis Calama. Secondo quanto ricostruito dal Corriere, il caso Plus Ultra riguarda il salvataggio pubblico della compagnia aerea durante la pandemia e i presunti rapporti con il Venezuela. Un fascicolo di oltre quattromila pagine è stato consegnato dall’Unità per i reati economici e fiscali al magistrato che coordina l’indagine. Al centro, l’ipotesi di un sistema di traffico d’influenze, tangenti, fatture fittizie e riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zapatero nei guai: il tesoro nella cassaforte e il biglietto per Caracas

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