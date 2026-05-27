Zapatero indagato per corruzione | cosa rischia e perché mette in difficoltà il governo Sánchez

L'ex premier spagnolo è stato indagato per corruzione, collegata a un’indagine condotta presso la sede del Partito Socialista. La notizia ha causato tensioni politiche e potrebbe influenzare il governo attuale. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità legate a pratiche illecite, mentre i dettagli delle accuse non sono ancora stati resi pubblici. La situazione si inserisce in un contesto di indagini più ampie sulla corruzione nel partito.

L'incriminazione dell'ex premier Zapatero e le indagini per corruzione nella sede del PSOE scuotono la politica spagnola. Il doppio terremoto giudiziario isola Pedro Sánchez, con gli alleati chiave che spingono ormai verso le elezioni anticipate. Ecco cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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