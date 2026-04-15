Stasera al teatro Walter Chiari di Cervia va in scena “La Fame”, la nuova produzione del collettivo Les Moustaches, noto per aver portato in scena lavori come “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza” e “I cuori battono nelle uova”. Dopo i successi delle stagioni passate, il gruppo torna con uno spettacolo che sarà rappresentato alle 21.

Dopo i successi ottenuti nelle passate stagioni, da ’La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza’ e ’I cuori battono nelle uova’, torna al teatro ’Walter Chiari’ di Cervia, il pluripremiato collettivo Les Moustaches per presentare, alle 21 di stasera, la nuova creazione ’ La Fame. ’, prodotta da Accademia PerdutaRomagna Teatri. La pièce, una fiaba “cruda”, metafora raffinata e crudele sulla fame e l’ingordigia dell’uomo, è scritta da Alberto Fumagalli, che ne è anche interprete con Chiara Liotta e regista con Ludovica D’Auria. Dopo la replica cervese, lo spettacolo resterà in Romagna con repliche al teatro Masini di Faenza (alle 21 di domani sera) e al Teatro Goldoni di Bagnacavallo (venerdì alle ore 21).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La parabola dell’uomo che fece tutto per amore

Les Moustaches - La Fame. La parabola dell'uomo che fece tutto per amore (teaser)

Al Piccolo "La fame. La parabola dell’uomo che fece tutto per amore"Presentato in “Prima nazionale” all’ultima edizione del festival Colpi di Scena – Sguardo nel Contemporaneo, torna a Forlì, al Teatro Piccolo,...

Leggi anche: “Domenico Modugno – l’uomo che fece volare il mondo”: lo spettacolo al Teatro Kopò