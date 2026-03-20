Umberto Bossi la parabola del Senatur da quando voleva essere Celentano al colpo di scena dell' ictus

Umberto Bossi, noto come Senatur, ha cominciato la sua carriera come cantante e ha avuto un passato ricco di dettagli personali, tra cui alcune bugie raccontate alla prima moglie e amici considerati stravaganti. La sua vita politica, invece, si è sviluppata nel corso degli anni, culminando con il colpo di scena dell’ictus che ha segnato un punto di svolta nel suo percorso.

Questo articolo è stato pubblicato su Vanity Fair il 18 aprile 2012. Lo ripubblichiamo nel giorno della scomparsa di Umberto Bossi Oggi è facile dire che la sua fine era già scritta nel suo inizio, ma per fortuna c’è l’inchiostro delle molte biografie a fare fede e quella celebre canottiera esibita ai fotografi che, insieme alla tragedia, prefigurava anche la farsa. E si vedeva dall’inizio pure la stoffa dei caporali che si portava dietro: gli stravaganti di provincia, tipo lo chansonnier Gipo Farassino con i suoi comizi in dialetto piemontese, o il tondo Borghezio che andava a caccia delle «puttane negre», o l’invasata Irene Pivetti che... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Umberto Bossi, la parabola del Senatur, da quando voleva essere Celentano al colpo di scena dell'ictus Articoli correlati Umberto Bossi, da ‘Roma ladrona’ a ‘La Lega ce l’ha duro’: anatomia del linguaggio del Senatur(Adnkronos) – C’è stato un tempo in cui la politica italiana si parlava addosso con il lessico felpato della Prima Repubblica, fatto di perifrasi,... Addio al 'senatur' Umberto BossiIl popolo della Lega Nord piange la scomparsa del suo fondatore, Umberto Bossi, l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste... Contenuti e approfondimenti su Umberto Bossi È morto Umberto Bossi, l’uomo che ha cambiato il volto della politica italianaDalla rivolta del Nord alla costruzione della Padania: parabola irregolare di un leader che ha anticipato toni, simboli e contraddizioni dell’Italia di oggi. laprovinciadivarese.it È morto a 84 anni Umberto Bossi, fondò la Lega nord e incise sulla politica italianaChissà cosa avrà pensato, l’Umberto, federalista delle origini e poi addirittura secessionista, quello dello slogan Roma ladrona la Lega non perdona, quando ha appreso che il vice segretario federal ... ilcittadino.it