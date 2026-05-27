Zamina-mina hé-hé Waka waka hé-hé

Le canzoni dei Mondiali di calcio sono diventate ufficiali solo negli ultimi decenni, anche se esistono da tempo. Questi brani vengono spesso associati agli eventi sportivi e vengono presentati come colonne sonore ufficiali delle competizioni. La loro diffusione avviene attraverso vari canali, dai media tradizionali alle piattaforme digitali, contribuendo a rafforzare l’identità dell’evento. La scelta di una canzone ufficiale avviene tramite accordi tra gli organizzatori e le case discografiche.

Le canzoni dei Mondiali di calcio esistono da sempre, ma solo da qualche decennio sono “ufficiali”: un breve (e nostalgico) ripasso I Mondiali di calcio hanno la loro canzone ufficiale, a volte persino il loro album. È una tradizione che va avanti da più di trent’anni e che, per molto tempo, ha funzionato benissimo. I Mondiali del 1990 in Italia sono anche quelli di “Notti Magiche”, ed è difficile pensare all’edizione del 2010 in Sudafrica senza che venga in mente “Waka Waka” di Shakira, diventata una delle canzoni più popolari di questo secolo. Negli ultimi anni, però, gli inni dei Mondiali sembrano aver perso parte del loro impatto. Né... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Zamina Waka Waka (FULL)

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