Shakira torna protagonista | sedici anni dopo Waka Waka
Dopo sedici anni dalla hit mondiale Waka Waka, la cantante colombiana torna a far parlare di sé nel mondo dello sport. Questa volta, si tratta di una collaborazione internazionale che mescola musica e calcio, creando un collegamento tra la scena musicale e le più grandi leggende del pallone. La sua presenza si fa notare nuovamente in un contesto in cui la musica si intreccia con eventi sportivi di grande risonanza. La cantante ha annunciato una nuova iniziativa che coinvolge il suo talento e il mondo dello sport.
La regina del pop latino torna a stupire il mondo dello sport con una collaborazione internazionale e un omaggio inaspettato che lega la musica alle più grandi leggende del calcio Shakira torna a legare il suo nome al calcio mondiale e lo fa con “Dai Dai“, il brano scelto come inno ufficiale dei Mondiali 2026, una nuova scommessa pop che la riporta al centro del palcoscenico globale insieme a Burna Boy, tra le voci più influenti della scena internazionale. A pochi giorni dall’eco del gigantesco concerto sulla spiaggia di Copacabana, davanti a una folla oceanica che ha confermato la sua statura di icona planetaria, la cantante colombiana rilancia con una canzone pensata per accompagnare il torneo più seguito del pianeta, trasformando ancora una volta il calcio in uno spettacolo musicale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Shakira In Concert: El Dorado World Tour | Full Concert
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