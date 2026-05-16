Shakira torna protagonista | sedici anni dopo Waka Waka

Dopo sedici anni dalla hit mondiale Waka Waka, la cantante colombiana torna a far parlare di sé nel mondo dello sport. Questa volta, si tratta di una collaborazione internazionale che mescola musica e calcio, creando un collegamento tra la scena musicale e le più grandi leggende del pallone. La sua presenza si fa notare nuovamente in un contesto in cui la musica si intreccia con eventi sportivi di grande risonanza. La cantante ha annunciato una nuova iniziativa che coinvolge il suo talento e il mondo dello sport.

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