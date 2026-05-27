Zagrebelsky a Sanremo | il viaggio tra radici russe e valdesi
I genitori di Zagrebelsky erano di origine russa e valdese, e si incontrarono a Sanremo. L'evento ha evidenziato come l'uguaglianza possa rappresentare una sfida e un'opportunità per due minoranze. Durante il suo intervento, l’ospite ha parlato delle radici familiari e di come queste abbiano influenzato il suo percorso. La discussione si è concentrata sulla trasformazione dell’uguaglianza da possibile fonte di conflitto a elemento di valorizzazione culturale.
? Punti chiave Come può l'uguaglianza trasformarsi da rovina a conquista per due minoranze?. Chi erano i genitori di Zagrebelsky e come si incontrarono a Sanremo?. Perché un uomo con passaporto italiano si sentì sempre un apolide?. Dove si trovano i luoghi fisici che conservano queste memorie familiari?.? In Breve Presentazione venerdì 29 maggio alle 16.30 presso il Casinò di Sanremo con Stefania Sandra.. Incontro tra esuli russi e minoranza valdese nella Sanremo degli anni Venti.. Visita guidata al Cimitero Monumentale di Sanremo prevista per le ore 18.30.. Collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura e l'UniTre Sanremo per l'evento.. Venerdì 29 maggio alle ore 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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