Zagrebelsky a Sanremo | il viaggio tra radici russe e valdesi

Notizia in breve

I genitori di Zagrebelsky erano di origine russa e valdese, e si incontrarono a Sanremo. L'evento ha evidenziato come l'uguaglianza possa rappresentare una sfida e un'opportunità per due minoranze. Durante il suo intervento, l’ospite ha parlato delle radici familiari e di come queste abbiano influenzato il suo percorso. La discussione si è concentrata sulla trasformazione dell’uguaglianza da possibile fonte di conflitto a elemento di valorizzazione culturale.