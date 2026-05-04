Nel cuore di Roma, presso Palazzo Braschi, si tiene una mostra dedicata a Ettore Scola, che esplora il suo lavoro tra cinema e radici romane. L’esposizione mostra come le strade dell’Esquilino abbiano ispirato alcune delle sue opere e include documenti privati che collegano il suo percorso tra giornalismo e regia. La mostra invita a scoprire dettagli sulla carriera e le influenze del regista, attraverso materiali inediti e fotografie.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato le strade dell'Esquilino il cinema di Scola?. Quali documenti privati rivelano il legame tra giornalismo e regia?. Perché la Roma di Scola racconta meglio la realtà dei romani?. Chi custodisce oggi l'eredità personale e professionale del grande maestro?.? In Breve Mostra aperta a Palazzo Braschi fino al 13 settembre 2026.. Curatela affidata a Silvia Scola e Alessandro Nicosia.. Percorso tematico include documenti del 1953 e bozzetti originali.. Analisi sociale tra periferie e zone borgarie come i Parioli.. A Palazzo Braschi, la mostra dedicata al grande regista Ettore Scola attira l’attenzione dei visitatori con un percorso che celebra il legame indissolubile tra l’artista e la Capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ettore Scola a Palazzo Braschi: il viaggio tra cinema e radici romane

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