Negli ultimi anni, la Cina ha sviluppato una rete di raccolta dati oceanici nel Pacifico, schierando circa 42 navi e centinaia di sensori sottomarini, in un'operazione che mira a monitorare le attività degli Stati Uniti nella regione. Questa attività rappresenta una delle più vaste iniziative di sorveglianza marittima nella zona, con obiettivi di raccolta di informazioni e controllo strategico.

La competizione tra Cina e Stati Uniti si gioca sempre più sotto la superficie del mare. Negli ultimi anni Pechino ha costruito una vasta rete di raccolta dati oceanici, impiegando almeno 42 navi di ricerca e centinaia di sensori distribuiti tra Pacifico, Oceano Indiano e Artico. Il fine non è solo scientifico: questa infrastruttura serve a migliorare le capacità cinesi nella guerra sottomarina e nel confronto con la US Navy. Una campagna lunga anni. L’attività, emersa attraverso il monitoraggio di missioni condotte per oltre cinque anni, mostra una strategia coerente e continuativa. Le navi cinesi hanno operato in aree di alto valore militare come le acque vicine a Taiwan, Guam, lo Stretto di Malacca e altri passaggi cruciali per i movimenti navali statunitensi e alleati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La guerra (sottomarina) del Pacifico, Pechino schiera 42 navi e centinaia di sensori per sfidare gli Usa

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