X Factor | giuria completa Irama la new entry
Irama entra nella giuria di X Factor sostituendo Achille Lauro, mentre il resto del team rimane invariato. La conduzione sarà affidata a Giorgia. La conferma ufficiale è arrivata recentemente, rendendo la formazione del giudizio completa con l’aggiunta del cantante. La presenza di Irama si aggiunge alla squadra già composta dagli altri giudici. La trasmissione andrà in onda con questa nuova composizione.
Adesso è ufficiale: Irama entra in giuria al posto di Achille Lauro ad X Factor, il resto è confermato, compresa Giorgia alla conduzione Ieri è stato annunciatoil cast 2026 di X Factor, il talent sta per ripartire con le registrazioni. Per tutto giugno ci saranno le last call dove ogni giudice formerà la propria squadra e poi si partirà con le selezioni. Il programma andrà poi in onda suSkya settembre e la finale si terrà in diretta a dicembre, probabilmente di nuovo a Napoli. Ieri il Ceo di Fremantle,Marco Tombolini, ha presentato la nuova stagione che vedrà sempreGiorgia alla conduzione, per il terzo anno consecutivo. In giuria ci sarannoPaola Iezzi e Jake la Furia, per il terzo anno anche loro,Francesco Gabbani, che era approdato al talent lo scorso anno eIrama. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Grazie TOMASI questa esibizione a nome di tutte le Directioners
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