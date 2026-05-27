X Factor | giuria completa Irama la new entry

Adesso è ufficiale: Irama entra in giuria al posto di Achille Lauro ad X Factor, il resto è confermato, compresa Giorgia alla conduzione Ieri è stato annunciatoil cast 2026 di X Factor, il talent sta per ripartire con le registrazioni. Per tutto giugno ci saranno le last call dove ogni giudice formerà la propria squadra e poi si partirà con le selezioni. Il programma andrà poi in onda suSkya settembre e la finale si terrà in diretta a dicembre, probabilmente di nuovo a Napoli. Ieri il Ceo di Fremantle,Marco Tombolini, ha presentato la nuova stagione che vedrà sempreGiorgia alla conduzione, per il terzo anno consecutivo. In giuria ci sarannoPaola Iezzi e Jake la Furia, per il terzo anno anche loro,Francesco Gabbani, che era approdato al talent lo scorso anno eIrama. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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