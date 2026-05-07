X Factor 2026 Irama verso la giuria | trattativa in corso per sostituire Achille Lauro

Irama sarebbe in trattativa per entrare nella giuria di X Factor 2026, in seguito all’uscita di Achille Lauro. La possibile sostituzione di Lauro con il cantante si sta discutendo in queste settimane. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nei prossimi giorni, mentre i dettagli della trattativa non sono stati ancora resi pubblici. Restano in attesa di conferma le voci che circolano sul cambiamento nel cast della prossima edizione del talent.

Irama sarebbe il favorito per sedere dietro il bancone di X Factor 2026 dopo l'addio di Achille Lauro. Fanpage ha appreso che le trattative tra Sky e l'ex di Amici sarebbero in fase avanzata.🔗 Leggi su Fanpage.it

X Factor 2025, Achille Lauro e EroCaddeo: l’intervista prima della finale

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La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno. Grazie di cuore a XF per questi anni bellissimi". Le parole di Achille Lauro, che ha salutato X - facebook.com facebook

"Irama a X Factor! Ha fatto il provino, è vicino alla chiusura". Pezzi, il podcast di Andrea Laffranchi, Paolo Giordano e Luca Dondoni, annuncia che il nuovo giudice dello show di Sky, al posto di Achille Lauro, sarà Irama. ANSA/ETTORE FERRARI x.com